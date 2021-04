Mit Golfschläger zugeschlagen: Kleingärtner-Streit eskaliert

Bei einem Streit in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) ist am Freitag ein Mann verletzt worden. Ein bereits länger andauernder Streit um einen gemeinsam genutzten Weg in einer Kleingartenanlage sei eskaliert, teilte die Polizei am Samstag mit.

Dabei habe ein 70-Jähriger seinem 69-jährigen Nachbarn mit einem Golfschläger auf die Hand geschlagen. Der 69-Jährige erlitt den Angaben zufolge eine blutende Wunde, die er im Krankenhaus behandeln ließ. Die Polizei schlichtete den Streit vorübergehend und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:210410-99-149618/2