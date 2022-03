Mit Freund und Traktor: Mann will Auto aus dem Graben ziehen

Betrunken und mit Hilfe eines Traktors hat ein Mann in Oberfranken versucht, sein Auto aus dem Graben zu ziehen. Der Wagen war am Sonntag in Rugendorf (Landkreis Kulmbach) von der Straße abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer verständigte einen Freund, der mit dem Trecker anrückte. Die von einer Anwohnerin alarmierten Beamten ertappten die beiden Männer bei der Bergungsaktion. Eine Atemalkoholkontrolle ergab für den Fahrer einen Wert von 0,86 Promille, er musste einen Bluttest machen. Zudem bekam er eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

