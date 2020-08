Mit fast 200 Stundenkilometern auf dem Motorrad

Mit fast 200 Kilometern pro Stunde ist ein Motorradfahrer durch Schwaben gefahren. Eigentlich seien nur 100 km/h erlaubt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Nachdem der 29-Jährige am Donnerstagvormittag mit 193 km/h durch die Messstelle in Wallerstein (Landkreis Donau-Ries) raste, stoppte ihn eine Streife. Dem Mann droht nun eine Strafe von 1200 Euro. Mit seinem Motorrad, das eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 300 km/h ausweist, dürfe er wohl drei Monate lang nicht mehr fahren, sagte die Polizei.