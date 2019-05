Mit fünf Promille im Gras

Deutlich zu viel hat ein Mann in Freising getrunken und ist mit mehr als fünf Promille durch die Stadt getorkelt. Ein Passant bemerkte den 30-Jährigen und wählte den Notruf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten fanden den Mann auf einer Wiese. Dort lag er am Mittwochnachmitag und war nicht mehr ansprechbar. Bei einem Alkoholtest stellten die Polizisten 5,3 Promille fest. Er kam in eine Klinik.