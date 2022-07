Mit Bagger über Beine gefahren: Arbeiter schwer verletzt

Auf einer Baustelle im schwäbischen Landkreis Augsburg ist ein Arbeiter von einem Bagger überrollt und schwer verletzt worden. Der 53-Jährige war nach Polizeiangaben vom Mittwoch damit beschäftigt, Erde in einen Graben in Kleinaitingen zu schaufeln.

Dabei sei der Mann am Dienstagnachmittag gestolpert und hinter einen tonnenschweren Bagger gefallen, der in dem Moment rückwärts fuhr. Der Baggerfahrer konnte den Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig anhalten und überrollte die Beine seines Kollegen. Der 53-Jährige kam mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe bei ihm nicht, hieß es.

