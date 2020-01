Mit Baby auf dem Rücksitz betrunken über die Bundesstraße

Mit 1,82 Promille ist eine Mutter betrunken über eine Bundesstraße in Oberfranken gefahren - auf dem Rücksitz ihr wenige Wochen altes Baby. Bei einer Verkehrskontrolle bei Ludwigschorgast (Landkreis Kulmbach) schlug den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 40-Jährige musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus, die Polizei stellte daraufhin am Freitag ihren Führerschein sicher. Das Baby übergaben sie seiner volljährigen Schwester und informierten das Jugendamt. Die Mutter erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.