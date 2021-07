Mit 180 km/h auf Bundesstraße: Verdacht auf illegales Rennen

Mit mehr als 180 Stundenkilometern sind zwei Autofahrer nach Angaben der Polizei über die Bundesstraße 12 in Niederbayern gerast. Man prüfe nun, ob sich die 23-jährige Frau und der 31 Jahre alte Mann ein illegales Autorennen geliefert hätten, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Die beiden seien am Mittwochabend zwischen Freyung und Röhrnbach (Landkreis Freyung-Grafenau) unterwegs gewesen, bis die Polizei sie stoppte. Nun müssen der Mann und die Frau mit einem hohen Bußgeld und Fahrverbot rechnen.

