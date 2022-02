Mission Katzenrettung: Polizei holt Mieze von Autobahn

Ein Kätzchen am Rande der A6 in Mittelfranken ist von der Polizei in Sicherheit gebracht worden. Das Tier sei auf dem Grünstreifen entlang der Autobahn bei Schwabach unterwegs gewesen, berichtete am Sonntag das Polizeipräsidium Mittelfranken, das auch ein Foto des Tieres getwittert hat. „Die kleine Fellnase war an der Pfote und im Gesicht verletzt“, heißt es in dem Tweet. Nach einem kurzen Fluchtversuch habe sich die Katze von zwei geduldigen Polizeistreifen einfangen lassen. Nach dem Vorfall vom Samstag hätten die Beamten die sehr zutrauliche Mieze ins Tierheim gebracht.

Tweet der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220213-99-108383/2