Missglücktes Überholmanöver: Motorradfahrer stirbt

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Neu-Ulm ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Zuvor hatte der 53-Jährige einen Traktor überholen wollen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei habe er wohl den entgegenkommenden Wagen eines 25-Jährigen übersehen. Der Motorradfahrer erlitt bei der Kollision am Mittwochabend schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Das Motorrad und das Auto wurden den Angaben nach durch die Wucht des Aufpralls gegen zwei weitere Fahrzeuge geschleudert. Dessen Insassen blieben aber unverletzt. Neben Polizei und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls, insbesondere nach dem Fahrer des Traktors.

