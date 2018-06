Missglückte Probebohrung legt Verkehr auf Autobahn lahm

- Eine missglückte Probebohrung hat am Donnerstag in Unterfranken zeitweise den Verkehr auf der Autobahn 3 lahmgelegt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Bauunternehmen bei den Arbeiten auf dem Standstreifen nahe Kleinlangheim versehentlich eine tiefer liegende Gasleitung beschädigt. Die Autobahn wurde für einige Zeit in beide Richtungen gesperrt. Da Spezialisten die Gasleitung abstellten, hätten auch Haushalte im nahe gelegenen Wiesentheid vom Netz genommen werden müssen, hieß es weiter.

