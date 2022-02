Missbrauchsskandal wird ohne Ansehen der Person aufgeklärt

Nach der Veröffentlichung des Gutachtens über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche hat Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) eine rückhaltlose juristische Aufklärung zugesichert. Die Staatsanwaltschaften ermittelten ungeachtet der Reputation einzelner Personen und ohne Ansehung von Institutionen, sagte Eisenreich am Mittwoch im Landtag in München. Jede Tat müsse schuldangemessen bestraft werden. „Niemand steht in Bayern über dem Gesetz, niemand“, betonte der Minister - kein Politiker, kein Wirtschaftsführer, aber auch kein Geistlicher.

Die Staatsanwaltschaft München I untersucht derzeit 42 Fälle von mutmaßlichem Fehlverhalten kirchlicher Verantwortungsträger. Diese Prüfungen seien noch nicht abgeschlossen, berichtete Eisenreich.

Darüber hinaus rief Eisenreich mögliche weitere Betroffene auf, Anzeige zu erstatten, sich an Polizei oder Staatsanwaltschaft zu wenden. Und auch Menschen im Umfeld, die von möglichen Straftaten Kenntnis erlangten, sollten sich an die zuständigen Behörden wenden.

Ein vom Erzbistum München und Freising selbst in Auftrag gegebenes Gutachten der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) war zu dem Ergebnis gekommen, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Diözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt worden waren. Die Gutachter gehen von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern, zugleich aber von einer deutlich größeren Dunkelziffer aus.

