Missbrauchsexperte: Benedikt XVI. geht nicht auf Details ein

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat die Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche am Dienstag um Verzeihung gebeten - konkrete Vertuschungsvorwürfe gegen sich aber entschieden zurückgewiesen.

Benedikt spanne in seiner Erklärung zum Münchener Missbrauchsgutachten einen großen theologischen Rahmen, ohne auf Einzelheiten einzugehen, sagte Zollner. Er erkenne in dem Text den Ausdrucksstil des Emeritus wieder. „Das ist jetzt er“, erklärte der Theologe und Psychologe. Zollner sitzt als externer Berater in der Päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen.

Pressemitteilungen des Vatikans

© dpa-infocom, dpa:220208-99-29524/2

© dpa-infocom, dpa:220208-99-29524/2