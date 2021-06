Missbrauchs-Strafbefehl gegen evangelischen Pfarrer

In der Oberpfalz ist gegen einen evangelischen Pfarrer ein Strafbefehl wegen sexuellen Missbrauchs erlassen worden. Wie ein Sprecher des Amtsgerichtes in Tirschenreuth am Donnerstag berichtete, ist demnach für den Geistlichen eine Strafe von elf Monaten auf Bewährung vorgesehen. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Opfer soll in diesem Fall eine erwachsene Frau sein. Gegen den Pfarrer wurde der Strafbefehl aufgrund des Paragrafen zu „Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses“ erlassen. Die beiden hätten eine besondere Beziehung in einer dieser Konstellationen gehabt, erklärte der Gerichtssprecher. Details nannte er nicht.

In dem Paragrafen 174c des Strafgesetzbuches geht es unter anderem um sexuelle Handlungen an behinderten, psychisch kranken oder körperlich kranken Menschen. Der Pfarrer hat nun die Möglichkeit, den Strafbefehl zu prüfen und auch Einspruch einzulegen. In diesem Fall würde es zu einem Prozess kommen.

Von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern war am Donnerstag zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Nach den Medienberichten war der Pfarrer bereits suspendiert worden.

