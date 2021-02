Missbrauch: Neuer Betroffenenbeirat in Diözese Würzburg

Zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche bildet die Diözese Würzburg nach nur wenigen Monaten einen neuen Beirat aus Betroffenen. „Die Aufarbeitungskommission im Bistum Würzburg wird ihre Arbeit erst nach der Konstituierung des neuen Betroffenenbeirates aufnehmen“, sagte Bischof Franz Jung bei einer Pressekonferenz zum Jahresauftakt am Mittwoch. In einer öffentlichen Ausschreibung sucht die Diözese nach Menschen, die sexuelle Gewalt im Raum der katholischen Kirche erlitten haben. Auch Angehörige oder gesetzliche Vertreter können sich im neuen Betroffenenbeirat engagieren.

Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) hatte entschieden, eine unabhängige Aufarbeitung durch eigens eingerichtete Kommissionen zu gewährleisten. Alle 27 Bistümer sind aufgefordert, in den nächsten fünf Jahren solche Aufarbeitungskommissionen einzusetzen. Vorzugsweise soll die Arbeit von einem Beirat aus Betroffenen begleitet werden. Für das Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren wurde eine Rahmenordnung entwickelt, auf deren Grundlage das Bistum Würzburg den neuen Betroffenenbeirat bilden möchte.

Noch im Dezember vergangenen Jahres hieß es, die Diözese Würzburg habe die „Vorbereitungen zur Errichtung der Aufarbeitungskommission“ abgeschlossen und werde in Kürze die Arbeit aufnehmen. Bischof Jung hatte sich seit Juni 2019 regelmäßig mit Betroffenen zum Austausch getroffen. „Die Betroffenen haben gemeinsam im September 2020 dafür gestimmt, dass dieses Treffen als Betroffenenbeirat weiter arbeiten möchte“, sagte Jung.

Das Bistum hatte sich damit eine öffentliche Ausschreibung erspart. Das ist nach Vorgabe der Rahmenordnung zwar zugelassen, rief allerdings Einwände wegen der Verfahrensweise hervor - unter anderem, da nicht alle Teilnehmer der Runde bei der Entscheidung anwesend waren. Deshalb wird nun ein neuer Betroffenenbeirat gesetzt.

In einer Aufarbeitungskommission sollen nichtkirchliche Vertreter die Mehrheit des Auswahlgremiums stellen. In der Diözese Würzburg ist eine siebenköpfige Besetzung geplant: zwei Mitglieder des Betroffenenrats, ein Vertreter der Diözese und vier Experten aus Wissenschaft, medizinischer Fachpraxis, Justiz und öffentlicher Verwaltung.

Im Herbst 2018 hatte die katholische Kirche die sogenannte MHG-Studie und damit Zahlen zu sexuellem Missbrauch öffentlich gemacht. Demnach sind bundesweit in den Personalakten von 1946 bis 2014 insgesamt 1670 Kleriker wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger beschuldigt worden. Es gab 3677 Opfer.

Seit Anfang 2021 können Missbrauchsopfer nach einer Neuregelung der Anerkennungszahlungen höhere Summen beantragen. Der Beschluss der deutschen Bischöfe vom September sieht finanzielle Leistungen von bis zu 50 000 Euro vor.

Durch den Rückgang der Kirchenmitglieder und die Corona-Krise rechnen die katholischen Bistümer in Bayern mit Verlusten bei den Einnahmen aus Kirchensteuern in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro.

Für 2021 geht das Bistum Würzburg mit einem Fehlbetrag in Höhe von 10,5 Millionen Euro aus, wie auf der Pressekonferenz am Mittwoch bekanntgegeben wurde. Ein Rückgang der Kirchensteuereinnahmen in Höhe von etwa 20 Millionen Euro auf 156 Millionen Euro im Vergleich zur Haushaltsplanung des Vorjahres wird erwartet.

Die Diözese Würzburg kündigte bereits vergangenes Jahr an, wegen der prekären finanziellen Lage die Trägerschaft von vier der zehn Bildungs- und Tagungshäuser abzugeben. Es gebe bereits Gespräche mit den politisch Verantwortlichen der betreffenden Regionen sowie Anfragen von möglichen Interessenten. Zu genaueren Details wollte man sich am Mittwoch nicht äußern.

Auch das Bistum Eichstätt gab am Mittwoch bekannt, mit einem defizitären Haushalt um ein Minus von 18,7 Millionen Euro für das Jahr 2021 zu rechnen. Mit 107,1 Millionen Euro werden rund 13,4 Millionen Euro weniger Kirchensteuereinnahmen als im Vorjahr erwartet.

© dpa-infocom, dpa:210203-99-285653/3

Aufruf zur Mitwirkung im Betroffenenbeirat in der Diözese Würzburg

Deutsche Bischofskonferenz zu sexuellem Missbrauch

MHG-Studie

Bistum Eichstätt zum Diözesenhaushalt 2021