Ministerpräsidenten zu Jahreskonferenz zusammengekommen

Die Ministerpräsidenten der Länder sind am Donnerstag zu ihrer Jahreskonferenz zusammengekommen. Zum Auftakt begrüßte Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) seine Amtskolleginnen und -kollegen am Fuße der Zugspitze - von dort aus fuhren sie anschließend per Seilbahn gemeinsam auf Deutschlands höchsten Berg.

Im Zentrum der eigentlichen Konferenz im Schloss Elmau, die am Freitagmittag zu Ende gehen soll, steht unter anderem die Zukunft des Föderalismus. Söder hat mit seinen Kollegen aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen einen Vorstoß unter anderem mit dem Ziel gestartet, die Länder gegenüber dem Bund zu stärken. Bayern hat seit dem 1. Oktober den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz inne.

Diskutieren wollen die Länderchefs auch über Möglichkeiten und Herausforderungen beim Klimaschutz - dabei könnte es auch darum gehen, wie sich die einzelnen Landesregierungen bei der Abstimmung über das Klimapaket der Bundesregierung im Bundesrat verhalten.