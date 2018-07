Die Folgen der Hitze auf die Ernte sind für Bauern in Bayern bislang geringer als in anderen Bundesländern. Der Freistaat sei bisher mit einem blauen Auge davongekommen, sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in München. Auch wenn es regional schon erhebliche Ausfälle gebe. Bayern gehe aber nicht mit eigenen Forderungen in ein für Dienstag in Berlin geplantes Bund-Länder-Treffen zu Dürre-Schäden auf den Feldern.