Minister Müller: „Will Generationenwechsel einleiten“

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller will bei der nächsten Wahl nicht mehr für den Bundestag kandidieren. „Nach 32 Jahren Verantwortung im Europäischen Parlament und im Deutschen Bundestag möchte ich jetzt einen Generationenwechsel einleiten“, erklärte der CSU-Politiker am Sonntag. Er betonte zugleich: „Bis zum Ende der Legislaturperiode werde ich mein Bundestagsmandat und das Amt des Entwicklungsministers mit voller Kraft weitergestalten.“ Den geplanten Rückzug aus der Bundespolitik kündigte Müller demnach in seinem Wahlkreis an.

