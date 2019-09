Minister Herrmann stellt Notfall-App für Bergsportler vor

Sie soll Menschen in den Bergen das Leben retten: Die sogenannte „SOS-EU-Alp App“ ist nun länderübergreifend für Wanderer und Kletterer in Bayern, Tirol und Südtirol verfügbar. Mit der Anwendung für Smartphones können Menschen im Notfall ihre Positionsdaten an eine Leitstelle übermitteln und eine Sprachverbindung aufbauen. Besteht kein Netz, zeigt die App Hinweise zum Verhalten im Notfall an.

„Die App ist ein großer Sicherheitsgewinn für alle, die in den Bergen unterwegs sind“, sagte CSU-Innenminister Joachim Herrmann am Freitag im österreichischen Wörgl. Das Bayerische Kuratorium für Alpine Sicherheit habe die Nutzbarkeit der App für Smartphones wesentlich vorangetrieben. Deren Vorsitzende, Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU), stellte das Programm zusammen mit dem Tioler Landeshauptmann Günther Platter und dem Südtiroler Landesrat für Bevölkerungsschutz, Arnold Schuler, vor. Bislang war die App nur in Tirol und Südtirol zu nutzen gewesen.

Nach Angaben des Innenministeriums kam es im vergangenen Jahr zu rund 100 Bergunfällen mit Verletzten und Toten. Die meisten Unfalle passierten demnach in unwegsamem Gelände, was ein Auffinden des Unglücksorts sehr zeitaufwendig mache. „Das soll sich mit der App ändern“, sagte Herrmann.

