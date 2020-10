Minister Glauber: Bayern muss sichere Wasserzukunft schaffen

Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) will mit einem umfassenden Programm die Zukunft der Wasserversorgung im Freistaat sichern. „Es ist ein unglaublicher Reichtum, den wir in Bayern haben, und diese natürliche Ressource gilt es zu schützen“, sagte Glauber am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag. Das Programm „Wasserzukunft Bayern 2050“ sei ein Generationenprojekt.

Zunächst umfasse das Programm den Aspekt der Wasserspeicherung. „Wir sind auf dem Weg zum Grundwassernotstand, das muss jedem klar sein“, warnte Glauber. Natürliche Wasserspeicher wie Moore, Böden und Wälder müssten regeneriert werden. Außerdem müsse die Wasserverteilung durch intelligente Konzepte nachhaltig geregelt werden.

Als weitere Säule des Programms nannte Glauber den Schutz des Wassers, der etwa einen Verantwortungspakt bei den Wasserschutzgebieten und die Senkung der Nitratbelastung im Boden umfasse. Darüber hinaus müsse auch ein größeres Bewusstsein für Wasser und das Sparen von Wasser geschaffen werden, betonte Glauber.

Es sei es wichtig, das Thema auch gesamtstaatlich anzugehen. Zwar müsse die Wasserversorgung in kommunalen Händen bleiben, es brauche aber auch eine „Nationale Wasserstrategie“ forderte der Minister.