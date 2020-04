Millionenschaden wegen Brandes nahe Schloss Hohenschwangau

9750 Menschen arbeiten in Friedrichshafen und Kressbronn für ZF. Eigentlich, denn dieser Tage ist wenig so wie gewohnt. Nach Einschätzung des Betriebsrates befinden sich in der Woche nach Ostern 7000 ZFler am See in Kurzarbeit. Im Werk 2 wird die Produktion weitgehend heruntergefahren. Wann die Bänder wieder laufen wie früher, das ist offen.

Der Zulieferer, der weltweit knapp 150 000 Menschen beschäftigt, gerät derzeit aus zwei Richtungen unter Druck.