Millionenschaden nach Großbrand in Lebensmittelmarkt

Im schwäbischen Höchstadt (Landkreis Dillingen) ist am Sonntag ein Lebensmittelmarkt komplett niedergebrannt. In den frühen Morgenstunden wurden die Einsatzkräfte alarmiert, beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Trotz eines Großeinsatzes mit ungefähr 100 Einsatzkräften der Feuerwehr brannte der Lebensmittelmarkt komplett ab. Der Schaden belaufe sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Millionen Euro, teilte die Polizei mit. Die Brandursache war zunächst unklar.