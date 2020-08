Millionenschaden nach erneutem Brand in Wohnkomplex

Ein wiederaufgeflammtes Feuer in einem Wohnkomplex in Oberbayern hat einen Schaden von über einer Million Euro verursacht. 27 Wohnungen seien unbewohnbar und auch die Geschäfte im einsturzgefährdeten Gebäude könnten derzeit nicht betreten werden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Löscharbeiten in der Nacht auf Sonntag dauerten bis in die Morgenstunden an.

Bereits in der Nacht auf Samstag hatten Kartonagenstapel im Kellergang des Gebäudes in Greifenberg (Landkreis Landsberg am Lech) Feuer gefangen - vermutlich wegen eines technischen Defekts an einer Kabelleitung. Etwa 45 Anwohner mussten laut Polizei ihre Wohnungen verlassen, zwei Anwohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.