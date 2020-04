Millionenschaden nach Brand in Murnau

Ein Schaden in Millionenhöhe ist bei einem Feuer im oberbayerischen Murnau am Staffelsee (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) entstanden. Gebrannt hatte am Donnerstagmittag zunächst ein Dachstuhl im Ortskern, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen breiteten sich aber auf zwei weitere Häuser aus, alle drei wurden erheblich beschädigt. Wegen starken Rauchs mussten die Bewohner in der Nähe des Brands bis in den Abend hinein Fenster und Türen geschlossen halten.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war das Feuer im Bereich einer Sauna auf der Dachterrasse eines der Häuser ausgebrochen. Zur Ursache war zunächst nichts bekannt. Ein Wohnungsbesitzer wurde wegen eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht.

Pressestelle Polizeipräsidium Oberbayern Süd