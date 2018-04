Millionenschaden nach Brand bei Recyclingfirma

Ein Feuer in einer Lagerhalle hat in der Nacht zum Dienstag in Kempten einen Millionenschaden verursacht. Die Löscharbeiten auf dem Gelände einer Recyclingfirma dauerten bis zum Morgen, wie die Polizei mitteilte. „Bei Tageslicht können die Ermittler der Kripo in das massiv zerstörte Gebäude“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. In der Halle brannte vor allem Papier. Flammen und Rauch waren der Feuerwehr zufolge weithin sichtbar. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens eine Million Euro. Warum das Feuer am Abend des Ostermontags ausbrach, war zunächst unklar.

