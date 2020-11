Millionenschaden durch Brand in Zimmerei

Ein Feuer hat in einem Amberger Holzverarbeitungsbetrieb millionenschweren Sachschaden angerichtet. Bei dem Brand ging neben der Zimmerei auch eine benachbarte Großhalle in Flammen auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie bezifferte den Schaden nach ersten Schätzungen auf etwa drei Millionen Euro.

Das Feuer war den Angaben zufolge nach einigen Stunden bis auf letzte Glutnester weitgehend gelöscht. Eine Polizeistreife hatte den Großbrand in der Nacht bemerkt.

Die Einsatzkräfte evakuierten vorsorglich einen angrenzenden Pferdestall. Wie eine Polizeisprecherin sagte, waren während der Löscharbeiten vorübergehend umliegende Straßen gesperrt worden.

Durch die Rauchentwicklung war auch der Schienenverkehr beeinträchtigt - die Züge mussten zeitweise auf Sicht gefahren werden. Die Brandursache soll nun ein Gutachter klären.

