Millionenschaden bei Brand in Chemiewerk in Kelheim

Bei einem Brand in einem Chemiewerk im niederbayerischen Kelheim ist am Sonntag nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden. In dem Kunststoff verarbeitenden Betrieb waren mehrere Trocknungsanlagen und das Dach der Halle in Brand geraten, wie die Polizei Straubing mitteilte. Alle Firmenmitarbeiter konnten in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung soll die Bevölkerung Fenster und Türen geschlossen halten. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.