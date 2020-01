Millionenschaden bei Brand eines Wärmekraftwerks

Beim Brand eines Wärmekraftwerks im oberbayerischen Altötting ist in der Nacht zu Sonntag vermutlich ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits lichterloh in Flammen. Die Löscharbeiten zogen sich nach Polizeiangaben über die ganze Nacht hin. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte den Schaden auf eine siebenstellige Summe.

Nach einem Bericht der „Passauer Neuen Presse“ werden in dem Kraftwerk Hackschnitzel verbrannt, um rund 500 Gebäude mit Wärme zu versorgen - darunter Schulen, Kirchen und das Hallenbad in Neuötting. Dem Bericht zufolge ist die Wärmeversorgung der Gebäude aber trotz des Feuers sichergestellt.

Polizeimeldung