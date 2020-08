Millionenfeuer in Greifenberg: Polizei sucht Brandstifter

Nach zweimaligem Feuer mit Millionenschaden in einem Wohn- und Geschäftshaus im oberbayerischen Greifenberg geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Die ersten Untersuchungen haben ergeben, dass die Feuer gelegt wurden, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Mittwoch mitteilte. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise.

Nach den Bränden an zwei aufeinander folgenden Nächten am vergangenen Wochenende hatten die Behörden das Gebäude in dem unweit des Ammersees gelegenen Ort wegen Einsturzgefahr gesperrt. 27 Wohnungen sind unbewohnbar, die Geschäfte dürfen nicht betreten werden. Zuerst waren zwei Kartonstapel im Kellergang des Gebäudes in Flammen aufgegangen, die Feuerwehr hatte zunächst einen Kabelbrand vermutet.