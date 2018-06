Millionen für Spitzenforschung: Humboldt-Professur für München

- Mit einer Alexander-von-Humboldt-Professur kommt die Altorientalistin Karen Radner von London nach München. Sie ist eine von fünf Preisträgern aus dem Ausland, die am 12. Mai in Berlin den mit jeweils bis zu fünf Millionen Euro höchstdotierten deutschen Forschungspreis erhalten. Das Preisgeld ist für die ersten fünf Jahre Forschung in Deutschland bestimmt. Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierte Auszeichnung ermöglicht deutschen Hochschulen jährlich, internationale Spitzenkräfte zu gewinnen. Allerdings folgen nicht immer alle dem Ruf - nicht jeder Spitzenforscher lässt sich auf diese Weise anwerben. Radner wechselt vom University College London an die Ludwig-Maximilians-Universität München, wie die Alexander-von-Humboldt-Stiftung am Dienstag mitteilte.

