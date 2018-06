Millionen für Seniorenheim: Japanerin erhält Sozialmedaille

Die Japanerin Kazuko Yamakawa ist mit der Bayerischen Staatsmedaille für soziale Verdienste ausgezeichnet worden. Sie hatte rund 3,5 Millionen Euro für den Bau eines Seniorenheims im oberfränkischen Hohenberg an der Eger gespendet.

Mit der Spende habe sie sich bedanken wollen, sagte Yamakawa am Freitag vor der Verleihung in der Münchner Residenz. Denn Ende der 1960er Jahre hatte sie mit ihrem Mann in Belgien Tücher eines Unternehmens aus Hohenberg (Landkreis Wunsiedel) entdeckt. Den besonderen Stoff - Chenille - importierte das Paar nach Japan, wo er reißenden Absatz fand.

Die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste wird an Personen verliehen, die sich in sozialen Bereichen um den Freistaat verdient gemacht haben. Seit 1970 wurden mehr als 1000 Persönlichkeiten mit der Ehrung ausgezeichnet. Knapp 20 Medaillen übergab Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) bei der Verleihung am Freitag.

Yamakawa hatte sechs Jahre lang ihren Mann gepflegt, bevor er 2012 starb. „Für die Senioren ist es wichtig, ihre Würde zu bewahren. In der Realität ist es nicht einfach“, sagte sie.

