Mildes Wetter am Wochenende in Bayern

Der Frühling kommt: Die Menschen in Bayern können sich auf ein mildes und überwiegend sonniges Wochenende freuen. „Am Alpenrand erwärmt sich die Luft bei Föhn auf 18 Grad“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. In Würzburg und Bamberg kann es demnach am Sonntag bis zu 17 Grad warm werden. Nachtfrost gibt es nur noch auf Deutschlands höchstem Berg, der 2962 Meter hohen Zugspitze.

In der Nacht zum Freitag müssen Autofahrer in den Mittelgebirgen bei leichtem Schneefall noch mit glatten Straßen rechnen. Am Samstag soll es nördlich der Donau vereinzelt regnen. Die Wolken ziehen in der Nacht zum Sonntag ab. Bis zum Sonntagabend bleibt es den Experten zufolge im gesamten Freistaat überwiegend sonnig.

„Die Lawinengefahr wird in höheren Lagen ansteigen“, hieß es am Donnerstag vom Lawinenwarndienst Bayern. Die derzeitige geringe Warnstufe 1 könnte sich dann in den gesamten bayerischen Alpen erhöhen.

Lawinenwarndienst Bayern

Deutscher Wetterdienst