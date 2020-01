Milder Winter mit unklaren Folgen für Insekten und Natur

Ein Großbrand hat in der Nacht zum Freitag die Lagerhalle der Globusmanufaktur in Krauchenwies völlig zerstört. Die Feuerwehren aus dem Landkreis wurden alarmiert, um gegen die Flammen zu kämpfen, doch es war vergebens. Die Halle wurde vollständig zerstört, mit ihr auch tausende Globen, Landkarten, Glaskugeln, Spielfiguren und Teile für den Globusbau, nach ersten Schätzungen ist Schaden in Höhe von über einer Million Euro entstanden.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gerieten zunächst Paletten in Brand, die neben der Halle ...