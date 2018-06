Milder Winter könnte Finkensterben auslösen

Während Meisen, Amseln und Rotkehlchen bereits fröhlich zwitschern, könnte der milde Winter den Grünfinken sogar schaden. „Wir befürchten ein Finkensterben aufgrund der warmen Witterung“, sagte Alf Pille vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern.

Im Vogelkot seien spezielle Erreger, die sich durch die Wärme vermehrten und so intensiver ausbreiteten. Sie könnten zum Tod der heimischen Vögel führen. „Schon jetzt erhalten wir täglich zwei bis drei Anrufe mit Meldungen von toten Grünfinken in der Nähe der Vogelhäuschen. Das ist relativ viel.“

Übertragen würden die Bakterien vor allem in den Futterhäuschen. Da die Vögel auch in den Häuschen Kot absetzten, werde das Futter verunreinigt. Vor zwei Jahren habe es bereits in einem milden Winter ein Finkensterben gegeben. Deutschlandweit gebe es derzeit eine Population von etwa 1,7 Millionen Grünfink-Brutpaaren.

Weiterlesen: "Der Winter wird seine Krallen noch zeigen" (lby)