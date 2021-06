Miazga und Boehringer führen bayerische AfD in Wahlkampf

Mit dem Bundestagsabgeordneten Peter Boehringer und Landeschefin Corinna Miazga als Spitzenkandidaten geht die bayerische AfD in die Bundestagswahl in gut drei Monaten. Auf den ersten elf Plätzen der auf einem Parteitag in Greding aufgestellten Landesliste befinden sich ausnahmslos amtierende Bundestagsabgeordnete, teilte die AfD am Montag mit.

Die bayerische AfD hat derzeit 14 Abgeordnete im Bundestag. Auf der 26 Namen umfassenden Landesliste tauchen lediglich 3 Frauen auf - neben Miazga noch Gerrit Huy auf Rang 12 und auf dem weitgehend chancenlosen Platz 26 Elena Fritz. Nicht mehr auf der Liste steht Martin Hebner (Dießen), der vor vier Jahren noch als Spitzenkandidat der bayerischen AfD in den Bundestagswahlkampf gezogen war.

