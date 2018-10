Meuthen: Wahlergebnis in Bayern grandioser Erfolg

AfD-Chef Jörg Meuthen hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern als „grandiosen Erfolg“ bezeichnet. „Ich denke, dass wir mit diesem Ergebnis die deutlichsten Zuwächse aller Parteien haben“, sagte er am Sonntag nach den Prognosen von ARD und ZDF. Das Resultat sei nicht ganz so gut ausgefallen, wie in anderen Bundesländern, da die Freien Wähler in Bayern inhaltlich in Konkurrenz mit der AfD stünden. Einer Koalition mit der CSU erteilte Meuthen eine Absage: „In der derzeitigen Verfassung der CSU stellt sich die Frage nicht“, sagte er.

