MeToo-Gründerin hält Rede bei bayerischem Gründerfestival

Die Gründerin der #MeToo-Bewegung, Tarana Burke, wird zum bayerischen Gründerfestival Bits & Pretzels im September in München erwartet. Burke solle am ersten Tag eine Keynote-Rede halten, kündigten die Veranstalter am Donnerstag an. In sogenannten Keynotes nehmen die Redner üblicherweise die wichtigsten Themen einer Tagung oder Messe vorweg. Bei Bits & Pretzels sei das 2018 unter anderem die Gleichstellung der Geschlechter, hieß es in einer Mitteilung. Das dreitägige Festival soll vom 30. September bis 2. Oktober rund 5000 Gründer, Investoren und andere Interessenten zusammenbringen.

Burke hatte #MeToo vor zehn Jahren begonnen, um auf sexuelle Gewalt aufmerksam zu machen. Die Bewegung wurde bekannt, nachdem die Schauspielerin und Aktivistin Alyssa Milano einem Vorschlag bei Facebook gefolgt war und bei Twitter User aufgerufen hatte, mit „Me Too“ (Ich auch) auf ihren Tweet zu antworten, wenn sie Opfer sexueller Belästigung oder Übergriffe geworden sind.

Im November 2017 hatten die Veranstalter des Gründerfestivals ihre Partnerschaft mit dem US-Schauspieler Kevin Spacey auf Eis gelegt, nachdem Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen diesen bekanntgeworden waren. Spacey, der selbst in Start-Ups investiert, hatte 2016 die Eröffnungsrede gehalten und kündigte im September 2017 an, als Partner in das Festival einzusteigen.

Website von Bits & Pretzels

Pressemitteilung