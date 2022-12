Metallkörper: Farmland GmbH ruft Lebensmittel zurück

Wegen möglicher Fremdkörper ruft die Farmland GmbH ein Lebensmittel zurück. Es handle sich um die 250-Milliliter-Flasche der „Alpenland Crème zum Kochen 7% Fett“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 6. Januar 2023, teilte das Unternehmen mit Sitz im oberbayerischen Wasserburg am Inn (Landkreis Rosenheim) mit. In dem Produkt sei ein metallischer Fremdkörper festgestellt worden. Daher könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich darin weitere Fremdkörper befänden, hieß es von dem Lebensmittelhersteller.

Nach Angaben der Farmland GmbH wurde das Produkt bundesweit in verschiedenen Lebensmittelmärkten verkauft, unter anderem in Filialen von Norma, Netto und Globus. Wer es gekauft hat, kann es an das Unternehmen zurücksenden und bekommt den Preis samt Portokosten erstattet.

© dpa-infocom, dpa:221213-99-884422/2