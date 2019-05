Messerattacke in Nürnberg: Mann lebensgefährlich verletzt

ei einer Messerattacke in Nürnberg ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitt er zahlreiche Stichverletzungen. Passanten fanden den 27-Jährigen am frühen Samstagmorgen und verständigten den Notarzt. Im Laufe der Ermittlungen wurde ein 20 Jahre alter Verdächtiger vorläufig festgenommen. Er räumte die Tat ein. Der Mann habe sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten, teilte die Polizei mit. Bei einer Kontrolle bemerkte man Verletzungen und Blutspuren an seinem Körper. Genauere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Mitteilung der Polizei