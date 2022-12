Messerattacke im ICE: Urteil im Prozess erwartet

Mehr als ein Jahr nach der blutigen Messerattacke auf Reisende in einem ICE in Bayern will das Oberlandesgericht München heute das Urteil gegen den mutmaßlichen Täter verkünden. Der damals 27-Jährige soll am 6. November 2021 in einem ICE auf der Fahrt nach Nürnberg unvermittelt vier Männer mit einem Messer angegriffen und drei von ihnen schwer verletzt haben. Im Zentrum des Prozesses stand die Frage, ob es die Tat eines Dschihadisten oder die eines psychisch Kranken war.

Die Bundesanwaltschaft geht von einem radikal-islamistischen Hintergrund der Tat aus. Sie wirft dem Mann unter anderem versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor und forderte in ihrem Schlussplädoyer vergangene Woche eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Verteidigung sieht für ein islamistisches Motiv keine Belege. Ihr Mandant sei zudem paranoid schizophren und daher schuldunfähig. Die Anwälte plädierten für einen Freispruch und eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Drei psychiatrische Gutachter waren hingegen im Prozess zu dem Ergebnis gekommen, der Mann sei nicht psychisch krank. Nachdem im Verlauf der zweimonatigen Verhandlung unter anderem Zeugen, Opfer und diverse Sachverständige angehört wurden, soll der Prozess in München nun am 21. Verhandlungstag zu Ende gehen.

