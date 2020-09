Messerangriff in Oberbayern: Verdächtiger Partner in Haft

Nach dem tödlichen Messerangriff in Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ist der 40 Jahre alte Tatverdächtige inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Der Mann soll am Mittwoch seine 38 Jahre alte Partnerin in der gemeinsamen Wohnung erstochen haben. Am Donnerstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Polizei waren der 40-Jährige und die 38-Jährige in einer Beziehung. Der Mann habe sich auch am Donnerstag nicht zu der Tat äußern wollen.

Polizeimitteilung vom Mittwoch