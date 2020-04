Messerangriff in Kronach: Verdächtiger noch nicht gefasst

Rund eineinhalb Wochen nach einer tödlichen Messerattacke in einer Flüchtlingsunterkunft im oberfränkischen Kronach fahndet die Polizei weiter nach dem 28 Jahre alten Tatverdächtigen. Die Beamten haben eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der mutmaßliche Täter habe verschiedene Personalien verwendet. Weiter gebe es Erkenntnisse, dass er Kontakte nach Frankreich hat.

Der Mann soll bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Kronach einen 23-jährigen Mann mit einem Messer tödlich verletzt haben. Daraufhin flüchtete der 28-Jährige. Der Fall erscheint am Mittwoch auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“.

Mitteilung der Polizei