Messerangriff in Kronach: Tatverdächtiger noch nicht gefasst

Nach einer tödlichen Messerattacke in einer Flüchtlingsunterkunft in Kronach ist ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger weiter auf freiem Fuß. Der Aufenthaltsort des Afghanen konnte bisher nicht ermittelt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zwei Männer gerieten am Samstag in einer Flüchtlingsunterkunft im oberfränkischen Kronach in einen Streit. Dabei soll der 28-Jährige einen 23-jährigen Mann mit einem Messer tödlich verletzt haben. Daraufhin flüchtete der 28-Jährige.

Mitteilung der Polizei