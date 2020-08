In einer Bäckerei mitten in Bamberg ist am Montagmorgen ein Mensch mit einem Messer angegriffen worden. Wie schwer die Verletzungen sind, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. „Noch laufen die Ermittlungen“, sagte ein Sprecher. Das Portal „infranken.de“ hatte zuerst über den Einsatz berichtet.