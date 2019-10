Merkel wird Ende Oktober mit Theodor-Herzl-Preis geehrt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erhält den Theodor-Herzl-Preis des Jüdischen Weltkongresses (WJC). Die Auszeichnung werde am 28. Oktober in München verliehen, teilte die Israelitische Kulturgemeinde München und Oberbayern am Freitag mit. „Wenige Wochen nach dem Anschlag von Halle und ein Jahr nach dem Attentat auf die Tree-of-Life-Synagoge im amerikanischen Pittsburgh wird mit der Preisverleihung ein deutliches Zeichen gegen Judenhass gesetzt“, heißt es in der Mitteilung.

Mit dem Theodor-Herzl-Preis werden demnach jährlich herausragende Persönlichkeiten geehrt, die sich für Herzls Idee einer sicheren und toleranten Welt für das jüdische Volk einsetzen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderen der ehemalige US-Außenminister Colin Powell, der frühere US-Vizepräsident Joe Biden und posthum auch der deutsche Verleger Axel Springer.