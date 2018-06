Merkel: Staat tut alles gegen gewaltbereiten Extremismus

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem Axt-Angriff in einem Zug in Würzburg ein entschiedenes Vorgehen gegen Gewalttäter zugesichert. „Wir werden alles tun, was von Seiten des Staates und seiner Sicherheitsbehörden getan werden kann, um jede Form von gewaltbereitem Extremismus zu entdecken und zu unterbinden“, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin nach einem Gespräch mit der britischen Premierministerin Theresa May. „Es gibt noch vieles aufzuklären rund um die Person des Täters und um die Hintergründe seiner Tat.“ Sie habe „alles Vertrauen“ in den Generalbundesanwalt und die übrigen beteiligten Behörden, „dass alles getan wird, um Klarheit zu schaffen und gegebenenfalls aus diesem tragischen Fall Schlüsse zu ziehen.“

Merkel sagte: „Der Angriff mit Messer und Axt auf wehrlose Menschen in einem Zug bei Würzburg ist eine unfassbar grausame Tat.“ Sie wünschte den Verletzten Genesung und würdigte den Einsatz von Ärzten und Helfern. „Ich danke der Polizei, die tat was sie konnte, um noch mehr Opfer zu verhindern und die Gefahr für die Bevölkerung zu bannen“, fügte die Kanzlerin hinzu.