Merkel kommt wieder zu Bayreuther Festspielen

Als Bundeskanzlerin war Angela Merkel (67) regelmäßig bei den Richard-Wagner-Festspielen zu Gast - und nun wird sie auch als ehemalige Regierungschefin wieder in Bayreuth erwartet. „Der Stadt liegt eine Zusage der ehemaligen Bundeskanzlerin vor“, bestätigte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Das weltberühmte Festival wird am 25. Juli mit der Premiere der Oper „Tristan und Isolde“ eröffnet. Merkel und ihr Mann Joachim Sauer gelten als große Anhänger der Musik Wagners. In ihren Jahren als Regierungschefin besuchte sie meist nicht nur die Eröffnung in Bayreuth, sondern auch Tage später regelmäßig noch weitere Aufführungen.

Welche weiteren prominenten Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur am 25. Juli in der oberfränkischen Stadt über den roten Teppich schreiten werden, gab die Stadt noch nicht bekannt.

