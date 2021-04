Merkel hat Klausur der Spitze der Unionsfraktion verlassen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Klausur der Spitze der Unionsfraktion vor dem Auftritt von CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder verlassen. Das berichteten mehrere Sitzungsteilnehmer am Sonntag übereinstimmend. Laschet und Söder, die als Rivalen im Rennen um die Kanzlerkandidatur gelten, wollten am Mittag unter dem Motto „Wie gestalten wir die Zukunft?“ mit den Abgeordneten diskutieren.

Zuvor hatte sich Merkel nach Angaben aus Teilnehmerkreisen hinter den umstrittenen Vorstoß des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet für einen „Brücken-Lockdown“ gegen die dritte Corona-Welle gestellt. Das exponentielle Wachstum der Corona-Infektionen müsse gebrochen werden. Laschet habe dies mit der Idee des Brücken-Lockdowns beschrieben. Die Kanzlerin wurde von den Teilnehmern mit den Worten zitiert: „Es geht um eine Brücke zu mehr Normalität. Die Brücke soll kurz sein.“

Merkel relativierte nach diesen Informationen ausdrücklich auch die Kritik, die sind kürzlich in der ARD-Talkshow Anne Will unter anderem an Laschets Vorgehen gegen die Pandemie in Nordrhein-Westfalen geäußert hatte. Sie habe sich über die Länder geärgert, wurde die Kanzlerin aus der Klausur heraus zitiert. Viele seien vom vorherigen Beschluss der Ministerpräsidentenrunde abgewichen. NRW sei wenn überhaupt nur minimal abgewichen, andere seien hier weiter gegangen. Bayern sei inzwischen sogar noch deutlicher abgewichen. Leider habe es in der Öffentlichkeit Armin Laschet härter erwischt als andere, wurde Merkel von den Teilnehmerkreisen zitiert. Dabei hätten sich andere weniger an die Absprachen gehalten.

