Merkel: Erhöhung der deutschen Forschungsausgaben bis 2025

Kanzlerin Angela Merkel hat eine deutliche Erhöhung der deutschen Forschungsausgaben angekündigt. „Jetzt visieren wir, also Staat und Wirtschaft, eine Steigerung auf 3,5 Prozent bis 2025 an“, sagte die CDU-Politikerin am Mittwochabend in München bei einer Veranstaltung zum 70-jährigen Bestehen der Fraunhofer-Gesellschaft. Als Beispiele für wichtige Forschungsbereiche nannte Merkel die Künstliche Intelligenz und die Elektromobilität.

Europa könne nur so innovationsstark sein, wie es die einzelnen Länder seien. „Da kommt Deutschland eine ganz besondere Rolle zu, denn wir sind die größte europäische Volkswirtschaft. Deshalb ist es gut, dass wir weltweit zu den fünf Ländern zählen, die am meisten für Forschung und Entwicklung ausgeben.“ 2017 hatte Deutschland erstmals das selbst gesteckte Ziel erreicht und drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung investiert.

Merkel betonte, dass sich das Bundeskabinett in der kommenden Woche mit der Forschungsförderung durch Steueranreize befassen werde. „Ich will jetzt noch nicht so ins Detail gehen, weil es da noch einigen Gesprächsbedarf gibt, aber wir haben das jetzt auf den Weg gebracht.“