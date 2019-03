Merkel diskutiert mit Spitzen der deutschen Wirtschaft

Von Schwäbische Zeitung

Eine 35-jährige Frau wurde am Mittwochabend gegen 19.15 in der Tettnanger Straße von einem unerkannten Mann belästigt. Als die Frau ihre Wohnung verließ, wurde sie von dem Mann verfolgt und später mit einem harten Gegenstand, vermutlich einem Stock, am Nacken, am Rücken und am Gesäß berührt, heißt es im Polizeibericht. Die Frau flüchtete zu einem Haus und klingelte, in der Hoffnung, der Unbekannte würde weitergehen. Dies war jedoch nicht der Fall.