Merkel dankt Seehofer per Facebook

Trotz aller früheren Streitigkeiten hat Kanzlerin Angela Merkel CSU-Chef Horst Seehofer nach dessen angekündigtem Rücktritt für seine Arbeit gedankt. „Ich habe Horst Seehofers Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis genommen und danke ihm für 10 Jahre intensive Zusammenarbeit“, ließ die CDU-Chefin auf ihrer Facebook-Seite mitteilen. Zwischen den beiden Parteichefs hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder große Meinungsunterschiede bei wichtigen Themen gegeben. Insbesondere Merkels Asylpolitik hatte der CSU-Chef immer wieder massiv attackiert.

Mit ihrem angekündigten Karriereende hatte Merkel wiederum auch den Druck auf Seehofer erhöht, sein Amt als Parteichef vorzeitig abzugeben. Seehofer hatte am Freitag mitgeteilt, am 19. Januar seinen Chefposten aufgeben zu wollen. Dann soll ein Sonderparteitag in München einen neuen Parteichef wählen. Offen ist noch, wie Seehofer seine konkrete Zukunft als Bundesinnenminister sieht.

Facebook-Seite Merkel